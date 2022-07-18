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Экономические ограничения, которые Евросоюз ввёл против России, продолжают бить по экономике самих европейских стран. Издание BoF сообщает, что в Греции стали закрываться магазины шуб. Продавать одежду россиянам им теперь нельзя, поскольку шубы попадают под санкции, как предметы роскоши. В то же время основными покупателями этого товара остаются богатые российские туристы.

Бизнес-модель, ориентированная на указанную клиентуру, хорошо работала с 90-х годов прошлого века. Но сейчас меховые магазины, а с ними и меховые предприятия, испытывают серьёзные трудности. Проблема в том, что греческие шубы мало кому нужны, кроме россиян – выйти на новые рынки для производителей проблематично.

По всей Греции в меховом бизнесе занято около 4 тысяч человек. Сейчас государство поддерживает производителей, позволяя им не проводить массовые сокращения. Впрочем, по словам специалистов, в случае если санкции сохранятся, все магазины шуб и меховые фабрики всё равно закроются – в отсутствии рынка сбыта продукции это лишь вопрос времени.

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