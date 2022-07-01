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Украинские ВС намерены внедрить программу «Армия дронов», в рамках которой будет проведена масштабная закупка беспилотных летательных аппаратов. Они необходимы для полного контроля над всей линией фронта, протяженность которой составляет 2470 километров.

Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины не стала раскрывать, у какого производителя будут приобретены беспилотники. В то же время она заявила, что планируется приобрести несколько тысяч самых простых дронов, а также две сотни разведывательных авиационных комплексов тактического уровня.

Программа разработана совместно министерство цифровой трансформации Украины, платформой UNITED24 и Генеральным штабом ВСУ. Она включает в себя не только приобретение дронов, но и обучение операторов, обслуживание и ремонт БПЛА, а также замену аппаратов, не подлежащих восстановлению.

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