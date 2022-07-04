Появление всего в 20 километрах от границ России и Финляндии военной базы НАТО приведет к серьезным последствиям для Хельсинки. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение мэра финского города Лаппеэнранты разместить в Карелии крупный военный объект Альянса.

По словам политика, градоначальник надеется, что военная база обеспечит городу беспрецедентный уровень безопасности. Но на деле все выйдет иначе. Ведь в случае гипотетической войны именно этот объект станет приоритетной целью для ВС РФ. Таким образом мэр лишь создает угрозу жителям города.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что готова симметрично ответить на действия Североатлантического альянса по размещению вооружения на границах страны. Она также будет существенно усиливать охрану своих рубежей, перебрасывая к ним новые силы.