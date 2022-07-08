Если в учебных заведениях будут вводить часы для обучения езде на самокатах или электросамокатах, то в ГИБДД поддержат такую инициативу. Как сообщает РИА “Новости”, об этом заявил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Он отметил, что ничего плохого в таком обучении точно не будет. Однако включение отдельных курсов в школьную программу – не вопрос Министерства внутренних дел, уточнил Митрошин.

Как ранее отмечали в ГИБДД, в России не снижается количество ДТП с участием электросамокатов. Мало того, уже есть пострадавшие и погибшие в таких авариях.

По мнению экспертов, самокатчики, как правило, слабо ориентируются в Правилах дорожного движения, плохо управляют устройствами, а также передвигаются без защиты. Ранее уже высказывались предложения приравнять электросамокаты к средствам повышенной опасности. Это автоматически привело бы к тому, что лица младше 18 лет не смогли бы управлять электросамокатами.