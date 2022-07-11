Если ситуация с поставками энергоносителей в Германию не стабилизируется, страну ждут социальные потрясения. Из-за возможной остановки многих промышленных предприятий работы могут лишиться миллионы человек. Об этом заявили в Ассоциации немецких профсоюзов – сообщает ТАСС со ссылкой на издание Handelsblatt.

По мнению руководителя Ассоциации Ясмины Фахими, экономический спад в Германии практически неизбежен, если отталкиваться от текущего положения вещей. Ситуацию, по мнению Фахими, можно и нужно предотвратить с помощью “ускоренной трансформации”, “инвестиционной стратегии госсектора” и так далее. Руководитель Ассоциации полагает, что в случае, если проблема с поставками энергоносителей не решится, это грозит риском развала целых промышленных регионов, в результате чего миллионы рабочих мест будут потеряны.

Проблемы с поставками природного газа в Евросоюз возникли после введения в отношении России экономических санкций. В частности, газопровод “Северный поток” ранее работал меньше чем на половину от своей мощности. Проблема была в том, что газоперекачивающие агрегаты не были вовремя доставлены из Канады. Затем в условиях санкций их перевозка попала под ограничения с канадской стороны. Пока о дате возвращения оборудования в Германию ничего неизвестно. С 11 июля поставка газа по “Северному потоку” не осуществляется из-за ремонта. Он должен продлиться до десяти дней. Однако промышленники Германии беспокоятся, что российская сторона на фоне непростой геополитической ситуации не откроет вновь газовый вентиль.

Германия – один из крупнейших потребителей российского газа в Европе. Он используется, как для отопления домов, так и в промышленности.