Институт Роберта Коха сообщил, что в Германии количество случаев заболевания оспой обезьян перевалило за 1 000 человек. При этом уровень угрозы этого вируса для граждан ФРГ все еще остается ограниченным, передает РИА Новости.

Ранее российский вирусолог Сергей Нетесов заявил, что оспа обезьян может появиться и в России. Чтобы этого не произошло, нужно в обязательном порядке проводить тестирование людей, которые прибывают из Западной Африки и других стран, в которых распространяется эта болезнь. Также важно проверять всех, кто контактировал с инфицированными.

Напомним, что случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в странах Западной Европы, в Африке, Северной Америке и Австралии. По словам Нетесова, лидером по его распространению остается Нигерия, поэтому прибывающих из этой страны людей следует тестировать с особой тщательностью.