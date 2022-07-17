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Глава немецкого клуба помощи малоимущим Tafel Deutschland Йохен Брюль рассказал телеканалу Das Erste об увеличении почти вдвое списка людей, нуждающихся в помощи.

Он сообщил, что в 2022 году бесплатное питание от организации получает уже больше двух миллионов человек. Это рекордный показатель и связан он с пандемией коронавируса, постоянно растущей инфляцией и конфликтом на Украине, передает “Газета.ru”

Брюль сообщил, что продовольственные банки исчерпали свои резервы и работают чуть ли не на пределе. Некоторые люди, которые начали нуждаться в бесплатном питании лишь недавно, иногда вносились в списки ожидания, так как продуктов на них не хватало. Также сейчас организация испытывает трудности с количеством волонтеров, так как объем работу существенно увеличился.

Журналисты телеканала рассказали, что в данный момент в Германии более 230 тысяч бездомных. По официальной информации, около 13,9 миллиона граждан оказались за чертой бедности.

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