Спад экономики в США в обозримом будущем всё же произойдёт. Основной вопрос в том, когда именно это случится. Об этом пишет немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche.

По словам авторов публикации, на грядущую рецессии в числе прочего указывают высокая инфляция и рост цен на топливо и продукты питания. Всё это, по мнению журналистов, “портит людям настроение”.

Тревожные ожидания рецессии слышны и в заявлениях представителей бизнеса. В частности, издание приводит ранее высказанные мнения на эту тему руководителя одного из крупнейших американских банков J.P. Morgan Джейми Даймона и миллиардера Илона Маска. Оба прогнозируют, что экономику США ждёт “ураган”. По мнению авторов материала, подобные прогнозы только усиливают механизмы, которые повышают вероятность экономического спада.

По предварительным оценкам, основанным на мнениях экспертов, рецессия в экономике США может наступить самое позднее во втором квартале 2023 года. Впрочем, далеко не все специалисты согласны с такой точкой зрения. Некоторые утверждают, что серьёзных изменений в экономике Соединённых Штатов ждать не стоит, хотя небольшой спад всё же будет иметь место.