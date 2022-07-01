Требования от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призыва к миру, которые выдвигает Владимир Зеленский, свидетельствуют о том, что украинский президент просто сошел с ума. Об этом сообщил бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер. Публикация на эту тему появилась в издании Nachdenkseiten. Подробности передает РИА “Новости”.

В своем материале Виммер отметил: “На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны. Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что “тучи сгущаются”.

По мнению аналитика, страны должны были еще в первые минуты специальной военной операции на Украине добиваться консенсуса между Россией и Украиной мирным путем. Была для этого возможность и на саммите в Мадриде. Но никто ею не воспользовался. Все это говорит о заинтересованности Запада в конфликте на Украине.