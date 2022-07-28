читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Евросоюз настроен отказаться от импорта российского газа полностью, но на это уйдёт значительное время. Об этом заявил Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель – сообщает ТАСС.

Политик в интервью изданию RTVE рассказал, что с началом боевых действий на Украине и последовавшего за этим охлаждением отношений между Евросоюзом и Россией, экспорт газа в страны ЕС сократился вполовину. Если ранее доля российского газа на европейском рынке составляла 40%, то сейчас уже 20%.

При этом Боррель заявил, что сейчас одна из важнейших задач Евросоюза перестроить свои инфраструктуру так, чтобы зависимости от российского газа не было вовсе. Сколько времени может занять такая перестройка Боррель не уточнил, но отметил, что речь идёт о “длительном сроке, поскольку придётся адаптироваться”.

Одной из мер о по сокращению зависимости от российского “голубого топлива” – рассказал Боррель – считается добровольная экономия энергоресурсов странами ЕС. Если отдельные государства Евросоюза не захотят делать этого добровольно, то их придётся заставлять, не исключил еврокомиссар.

Вам может понравиться

Беспилотные корабли из Китая вселяют ужас в экипажи подводных лодок США

Китайская государственная судостроительная корпорация представителя на выставке в Саудовской Аравии прототип надводного беспилотного корабля. Такие дроны, по мнению экспертов американского портала Janes, способны обеспечить господство КНР в Тихом океане, передает

Украина потеряла больше БПЛА Bayraktar TB2, чем поразила целей с их помощью

Хваленые разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2, которые после Нагорного Карабаха превратились чуть ли не в легенду, на Украине продемонстрировали крайне низкую эффективность. Портал Avia.Pro со ссылкой на турецкое издание OrixSpioenkop отмечает,

В США призвали готовиться к отражению ядерных ударов сразу с двух сторон

Сдерживать только одного противника, обладающего ядерным оружием, – это роскошь, которую США не могут себе позволить. Нужно модернизировать стратегию сдерживания, чтобы можно было ответить на ядерные удары сразу с двух
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |