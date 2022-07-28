Евросоюз настроен отказаться от импорта российского газа полностью, но на это уйдёт значительное время. Об этом заявил Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель – сообщает ТАСС.

Политик в интервью изданию RTVE рассказал, что с началом боевых действий на Украине и последовавшего за этим охлаждением отношений между Евросоюзом и Россией, экспорт газа в страны ЕС сократился вполовину. Если ранее доля российского газа на европейском рынке составляла 40%, то сейчас уже 20%.

При этом Боррель заявил, что сейчас одна из важнейших задач Евросоюза перестроить свои инфраструктуру так, чтобы зависимости от российского газа не было вовсе. Сколько времени может занять такая перестройка Боррель не уточнил, но отметил, что речь идёт о “длительном сроке, поскольку придётся адаптироваться”.

Одной из мер о по сокращению зависимости от российского “голубого топлива” – рассказал Боррель – считается добровольная экономия энергоресурсов странами ЕС. Если отдельные государства Евросоюза не захотят делать этого добровольно, то их придётся заставлять, не исключил еврокомиссар.