Центр Донецка не подвергается ударам украинских боевиков уже неделю, что может означать отсутствие у противника дальнобойных артиллерийских установок. Однако Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы столицы ДНР все еще находятся под огнем, заявил один из чиновников республики, не пожелавший раскрывать свое имя.

Он отметил, что прекратить обстрелы центра помогли российские военные. Они корректировали огонь артиллерии ДНР для уничтожения украинских орудий, привезли свои боевые системы дальнего действия, наносили по противнику авиаудары. Однако все это позволило защитить только центр Донецка. Остальные его районы останутся под огнем до тех пор, пока ВСУ не уйдут с Донбасса.

Ранее прекращение огня по центру столицы ДНР прокомментировал также командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. Он заявил, что Народная милиция научилась эффективно вести контрбатарейную борьбу, разрушив планы боевиков ВСУ.