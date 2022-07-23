Несмотря на кажущееся затишье на фронте, ВС РФ все же сумели за минувшие сутки достичь успехов в демилитаризации Украины. Так, ракетным ударом по Апостолово в Днепропетровской области полностью ликвидировано место временного размещения 406-й артиллерийской бригады ВСУ.

Портал «Военное обозрение» со ссылкой на Минобороны РФ сообщает, что в результате этой атаки уничтожено как минимум 9 артиллерийских орудий и до 200 боевиков противника.

Также в результате удара по позициям националистического батальона «Донбасс» (запрещен в России), возглавляемого небезызвестным Семеном Семенченко, ликвидировано 60 бойцов этого подразделения.

Половину своего личного состава потеряла и 14-я механизированная бригада. Подразделения, которые дислоцировались под Белогоровкой, были уничтожены артиллерийскими и ракетными ударами ВС РФ.