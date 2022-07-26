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Всё меньше жёлто-синих флагов Украины развевается над административными зданиями Чехии. Власти городов страны по разным причинам начинают снимать флаги Незалежной. Об этом сообщает издание iDNES.

Отмечается, что поводы для снятия флагов разные. В отдельных случаях речь идёт о плановом ремонте зданий, поэтому с них снимают все флаги. Однако будут ли возвращать на место украинский, пока не понятно. В других случаях о снятии флагов Украины просят сами жители. По мнению части населения чешских городов, вряд ли стоит особо увлекаться использованием символов других государств. “В конце концов мы живём в Чехии, а не на Украине” – заявляют горожане и представители ряда местных администраций.

На ратушах, школах и других административных зданиях Чехии флаги Украины стали появляться после начала специальной военной операции России в Донбассе. Вывешивая жёлто-синие полотнища, чешские власти заявляли о своей поддержке украинцам. После начала боевых действий на Украине Чехия стала принимать беженцев, однако недавно отказалась от этой практики, поскольку стали возникать проблемы с их размещением.

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