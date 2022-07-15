Рекламные баннеры, которые предлагали услуги по знакомству с “одинокими украинками”, теперь вне закона в Великобритании. Соответствующее решение приняло Управление по стандартам рекламы Соединённого Королевства сообщает Sky News.

Подобная реклама стала частым явлением на сайтах для знакомств и в соответствующих приложениях после того, как в Великобритании запустили систему поощрения жителей к размещению беженцев с Украины.

Однако по мнению британского регулятора в сфере рекламы, сообщения о том, что украинские женщины одиноки на фоне снимков откровенно одетых девушек, “подчёркивают их уязвимость и связывают это с их сексуальной привлекательностью”. Поскольку реклама концентрируется именно на этом, она и была признана нежелательной и оскорбительной.

Также британские чиновники уверяют, что реклама, в которой говорится об “одиноких украинках”, может поощрять сексуальную эксплуатацию беженок.

С начала специальной военной операции в Донбассе Украину покинули миллионы беженцев. Многие из них отправились в приграничные страны Европы. Однако часть людей выехала значительно дальше: в Великобританию, Францию, Испанию.