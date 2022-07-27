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Счета за электричество жители Великобритании, вероятно, будут оплачивать с трудом. Цена на этот коммунальный ресурс в Соединённом Королевстве может значительно увеличиться. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на источник в одной из энергетических компаний страны.

В публикации отмечается, что годовая цена за электроэнергию для британцев взлетит сразу до 3,8 тысяч фунтов стерлингов. В пересчёте на российскую валюту – это 280 тысяч рублей. Причина такого роста цен – сокращение поставок российского газа, прежде всего, из-за уменьшения транзита через трубопровод “Северный поток”. По этой магистрали идёт основная часть природного газа из России в Европу.

Указанную сумму платы за электроэнергию называют аналитики, но даже в самой энергетической компании, на которую ссылается издание, такие цифры называют “удивительно высокими”, которые “только увеличат страдания людей” в условиях постоянно растущих цен на продукты и бензин.

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