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Протесты в Ираке, поддерживаемыми проиранскими группировками, переросли в совершенно неожиданное нападение на американскую военную базу. Видео с места событий опубликовал портал Avia.Pro.

Военнослужащие ВС США пока лишь занимают оборонительные позиции и наблюдают за атакой, не предпринимая каких-либо активных действий. Однако если протестующие все же сумеют прорваться на территорию объекта, ситуация может накалиться до предела.

Пока атаку отбивают полицейские Ирака и вооруженные силы страны. Известно о большом количестве пострадавших с обеих сторон. Протестующие настроены весьма серьезно – они задействовали бульдозеры и экскаваторы, которым громят все, что попадается на пути, и демонстрируют намерение взять базу под свой контроль.

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