Новый вид коронавируса, из-за которого в мире произошла пандемия, был создан в лаборатории. Об этом заявил профессор Джеффри Сакс. В авторитетном медицинском издании Lancet специалист возглавляет комиссию по коронавирусу.

Своё заявление профессор сделал на конференции в Испании. Он уточнил, что власти США были правы, когда говорили о том, что новая коронавирусная инфекция имеет искусственное происхождение. Однако Вашингтон уверял весь мир, что утечка произошла из лаборатории, которая расположена в китайском Ухане, в то время как на самом деле созданием вируса занимались как раз специалисты из США – сказал Сакс.

Профессор также отметил, что вероятнее всего вирус из лаборатории в окружающую среду попал случайно, а не намеренно. По словам Сакса, он на протяжении двух лет занимался изучением нового коронавируса, и пришёл к выводу, что естественным путём в природе он возникнуть не мог.