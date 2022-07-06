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Газохранилище “Газпрома” в Хайдахе в Австрии так и не заполнено, поэтому было принято решение предоставить его в распоряжении другим операторам. Об этом сообщил канцлер страны Карл Нехаммер.

На пресс-конференции в среду он сообщил: “Мы ввели принцип “используй или потеряй”, который означает, что газохранилища используются по назначению, то есть для хранения газа, а если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа”.

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что австрийский энергетический регулятор E-Control уже начал процесс завершения систематического ненаполнения хранилища в Хайдахе. Она отметила, что по новому закону от 1 июля больше нельзя использовать забронированные мощности, которые систематически не заполняются.

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