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Реальное положение дел на Украине сильно отличаются от того, что рассказывают отставные американские генералы по телевизору. Американской общественности, а также парламенту и средствам массовой информации давно пора научиться снимать лапшу с ушей и не верить в радужные обещания, которые дают «телемаршалы», написало издание «1945».

Автор публикации Дэниел Дэвис рассказал, что лично слушал заверения отставных генералов об успехах Иракских сил безопасности, а также видел реальное положение дел, которое сильно отличалось от распространяемого «экспертами» вранья. Сейчас та же ситуация повторяется на Украине.

Человек, который смотрит выступления «телегенералов», и впрямь может подумать, что Украина почти победила и для окончательного разгрома ВС РФ ей нужно отправить еще немного оружия. На деле же Россия имеет гораздо больше преимуществ и намного ближе к достижению всех своих целей на Украине. Киев же строит все свои теоретические «победы» исключительно на западном вооружении, которого ему требуется намного больше, чем имеется в распоряжении США и Европы.

«Нет никаких оснований утверждать, что украинская армия перейдет в наступление через несколько месяцев и вытеснит Россию уже к концу года», – подвел итог эксперт.

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