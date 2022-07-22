Киевское командование снова отправило «ударный кулак» в контрнаступление на Херсон, однако и четвертая попытка завершилась полным провалом, рассказал портал «Военное обозрение». Эксперты пояснили, что ВСУ используют тактику, которая ни при каких условиях не может привести к успеху.

Киев собирает в граничащих с Херсонской областью районах Николаевщины «мощную группировку», которая состоит из двух пехотных рот, пары БМП и нескольких танков. Этот «ударный кулак» начинает «контрнаступление на Херсон», перемещаясь по степи и надеясь, что ВС РФ их не заметят. Далее операции националистов развиваются по одному и тому же сценарию – «мощную группировку» издалека обнаруживают беспилотники, артиллерия и авиация крушат ее мощными ударами и менее половины боевиков уже без техники возвращается обратно.

Командование ВСУ после этого берет «оперативную паузу» на 5-6 дней, напряженно думает, но ничего нового придумать не может. И две очередные пехотные роты под прикрытием БМП снова движутся на Херсон, чтобы попасть под удары артиллерии и авиации. Четыре раза «контрнаступление» провалилось, но совсем скоро можно ожидать пятой попытки.