читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевское командование снова отправило «ударный кулак» в контрнаступление на Херсон, однако и четвертая попытка завершилась полным провалом, рассказал портал «Военное обозрение». Эксперты пояснили, что ВСУ используют тактику, которая ни при каких условиях не может привести к успеху.

Киев собирает в граничащих с Херсонской областью районах Николаевщины «мощную группировку», которая состоит из двух пехотных рот, пары БМП и нескольких танков. Этот «ударный кулак» начинает «контрнаступление на Херсон», перемещаясь по степи и надеясь, что ВС РФ их не заметят. Далее операции националистов развиваются по одному и тому же сценарию – «мощную группировку» издалека обнаруживают беспилотники, артиллерия и авиация крушат ее мощными ударами и менее половины боевиков уже без техники возвращается обратно.

Командование ВСУ после этого берет «оперативную паузу» на 5-6 дней, напряженно думает, но ничего нового придумать не может. И две очередные пехотные роты под прикрытием БМП снова движутся на Херсон, чтобы попасть под удары артиллерии и авиации. Четыре раза «контрнаступление» провалилось, но совсем скоро можно ожидать пятой попытки.

Вам может понравиться

Эксперт Болтенков сообщил, что Киев теряет контроль над ВС Украины

Киев не в состоянии контролировать украинскую армию, так как у боевиков наблюдается значительное снижение морально-психологического состояния. Националисты сдаются в плен, дезертируют, а то и вовсе отказываются участвовать в боевых действиях,

Президент Молдавии призвала граждан готовиться к тяжёлой зиме

Жителям Молдавии в этом году придётся приложить усилия, чтобы экономить энергию и тепло. Из-за неясности по поводу поставок российского газа зима в стране окажется сложной. Об этом заявила президент Молдавии

19FortyFive: Почему мы продолжаем верить в ложь “телегенералов” по спецоперации ВС РФ на Украине

Реальное положение дел на Украине сильно отличаются от того, что рассказывают отставные американские генералы по телевизору. Американской общественности, а также парламенту и средствам массовой информации давно пора научиться снимать лапшу
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |