Удары ВСУ по Мелитополю с применением реактивных систем залпового огня “Смерч” доказывает, что Киев использует террористическую тактику, стремясь нанести максимальный урон мирному населению, заявил один из жителей города. Он пояснил, что если бы украинская армия считала мелитопольцев своими, она бы не стреляла по ним из столь грозного оружия.

В первый раз ВСУ атаковали Мелитополь 20 снарядами РСЗО “Смерчь” сразу после трех часов ночи. Около 4:00 они повторили удар, выпустив еще десяток боезарядов.

Чуть позже было установлено местоположение позиции, с которой открывался огонь. Находилась она рядом с поселком Степногорск, расстояние от которого до Мелитополя достигает 70 километров.