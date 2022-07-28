читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты могут приостановить поставки оружия на Украину из-за происшествия на военно-морской базе в Норфолке. Причиной чрезвычайно ситуации стала ненастная погода, сообщил портал Avia.Pro.

Ветер ураганной силы, который внезапно обрушился на базу, перевернул несколько находившихся под открытым небом вертолетов. Также он нанес серьезные повреждения складским комплексам с боеприпасами и ангарам с техникой.

ВМС США пока не сообщают точную сумму ущерба, нанесенного бешеным ветром, а также ничего не говорят о пострадавших. Но уже известно, что устранение последствий резкого ухудшения погоды займет не меньше 7 дней.

Также сообщается, что вертолеты, опрокинутые ветром, получили критические повреждения. Также ущерб нанесен инфраструктуре военно-морской базы, из-за чего отправка вооружений в Киев может быть отложена.

Вам может понравиться

Bloomberg: Москва будет искать предлоги, чтобы минимизировать поставки газа в Европу

Россия намерена использовать зависимость Европы от своего природного газа в политических целях. Кремль и “Газпром” будут искать предлоги, чтобы поставки энергоносителей находились на минимальном уровне. Такая ситуация должна сделать Европу

Полковник Мураховский спрогнозировал изменение тактики боевых действий ВС РФ на Донбассе

ВСУ надежно закрепились на остатках подконтрольной Киеву ДНР, поэтому ВС РФ придется менять тактику ведения боевых действий, считает военный эксперт Виктор Мураховский. Полковник запаса отметил, что приближается фаза ожесточенных сражений.

Экс-премьер Израиля раскритиковал правительство за кризис в отношениях с Россией

Сбалансированные и ответственные отношения Израиля и России разрушаются. Виной тому безответственность и высокомерие нынешних израильских властей. Так на кризис в российско-израильских отношениях отреагировал бывший премьер министр страны Биньямин Нетаньяху –
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |