Соединенные Штаты могут приостановить поставки оружия на Украину из-за происшествия на военно-морской базе в Норфолке. Причиной чрезвычайно ситуации стала ненастная погода, сообщил портал Avia.Pro.

Ветер ураганной силы, который внезапно обрушился на базу, перевернул несколько находившихся под открытым небом вертолетов. Также он нанес серьезные повреждения складским комплексам с боеприпасами и ангарам с техникой.

ВМС США пока не сообщают точную сумму ущерба, нанесенного бешеным ветром, а также ничего не говорят о пострадавших. Но уже известно, что устранение последствий резкого ухудшения погоды займет не меньше 7 дней.

Также сообщается, что вертолеты, опрокинутые ветром, получили критические повреждения. Также ущерб нанесен инфраструктуре военно-морской базы, из-за чего отправка вооружений в Киев может быть отложена.