Снаряды для российской РСЗО «Торнадо-С», которая сравнительно недавно поступила на вооружение, превосходят по точности и дальности поражения целей ракеты для американских M142 HIMARS, передает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Отмечается, что снаряды 9М544 и 9М549, разработанные специально для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», оснащены системой спутниковой навигационной коррекции, а также инерциальной системой управления, что позволяет обеспечивать высокую точность попадания в цель. Кроме того, наличие аэродинамических рулей дает возможность существенно увеличить дальность действия боезарядов за счет планирования, а также совершать сложные маневры прямо во время полета.

Пусковая установка «Торнадо-С» осуществляет транспортировку и запуск 12 снарядов, что вдвое больше, чем в американских РСЗО. Также поступившие на вооружение в 2019 году комплексы оснащены полностью автономной системой навигации и топографической привязки и новейшим модулем наведения на цель и управления огнем.