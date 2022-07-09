Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев рассказал об установлении союзными силами контроля над населенным пунктом Григорьевка. В нем располагался крупный укрепрайон ВСУ, однако он не смог ничего противопоставить армии РФ, передает ТАСС.

По словам Киселева, укронацисты понесли в боях за Григорьевку столь крупные потери, что киевские СМИ даже не упоминают об этом поражении. Также они молчат и о ракетном ударе ВС РФ по окраинам Северска, где находились хорошо укрепленные позиции ВСУ. В результате атаки также было ликвидировано немало боевиков противника.

Напомним, что ранее военный эксперт Евсеев сообщил, что Северск и Артемовск в настоящий момент являются ключевыми целями для удара ВС РФ. Союзные силы быстро возьмут эти города, так как они расположены в низине и совершенно неудобны в плане обороны.