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Замминистра социальной политики Украины стала 25-летняя консультант салонов красоты, что возмутило граждан страны. В социальных сетях и мессенджерах они требуют отправить Кабмин в отставку еще до того момента, когда он окончательно превратится в бордель.

Украинцы заявляют, что человек, который никогда не работал в государственном секторе и не имеет опыта, не может занимать столь высокие посты в правительстве. Возмутил их также тот факт, что Анне Сергевой назначен оклад, в два с половиной раза превышающий заработную плату президента Владимира Зеленского. Если переводить на рубли, то новая замминистра будет получать около 140 тысяч.

Сергеева до назначения на пост в Кабмине возглавляла компанию, оказывающую консалтинговые услуги салонам красоты. Она давала полезные советы по управлению, а также по коммерческой деятельности таких заведений.

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