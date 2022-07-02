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Издание «Московский комсомолец» опубликовало интервью с российским танкистом, имеющим позывной «Брест», который рассказал о боях на Донбассе и применяемых противником тактиках.

Одна из них, по словам заместителя командира гвардейского танкового полка, выглядит достаточно интересно. Украинские боевики создают в заранее определенном месте «иллюзию боя», заманивая российские подразделения. Добившись цели, они быстро выходят из района, а по нему начинает бить артиллерия. Причем делает это настолько интенсивно, что невозможно поднять голову.

«Приходится действовать обходными маневрами, выманивать их в ответ. Смешиваем бронегруппы и пеших. Ведем разведывательно-поисковые действия», – рассказал «Брест».

Также он поведал, что в случае обнаружения подразделений противника, ВС РФ начинает обстреливать район их сосредоточения из тяжелых орудий. После этого сразу заходит пехота, которая практически не встречает сопротивления.

Танкист отметил, что украинские военные не имеют ни опыта, ни навыков в наступательных действиях, но хорошо оборонются, так как 8 лет обучались именно этому.

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