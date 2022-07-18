Нацистское вооруженное формирование «Кракен» (запрещено в РФ как экстремистская организация), может быть передислоцировано из Харькова в окрестности Северска, рассказал портал «Военное обозрение».

Эксперты называют это решение украинского командования весьма спорным, так как Харьков остается без защиты. Задача ВС РФ по установлению контроля над этим городом существенно упрощается. Однако не исключено, что у Киева просто нет другого выхода.

Сейчас он явно проигрывает под Северском и вполне может потерять всю линию от этого населенного пункта до Бахмута (Артемовска). В такой ситуации союзные силы очень быстро выйдут к Краматорску и Славянску, одновременно заблокировав все пути поставок боеприпасов и продовольствия затаившимся там боевикам. Падение двух последних крепостей Донбасса станет лишь делом времени.

Киев не может позволить себе их потерю, так как США прекратят поставки оружия сразу же после сдачи Славянска. Чтобы не доводить до подобных решений, командование ВСУ вынуждено снимать формирования с обороны Харькова и отправлять их в Северск. Вот только удастся ли им добраться до города, большой вопрос, так как все дороги уже находятся под огневым контролем ВС РФ.