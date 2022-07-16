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Около двухсот бойцов украинской армии погибли в результате «дружественного огня», открытого по колонне из танков ВСУ. Об этом рассказал один из военнопленных.

Он уточнил, что данный инцидент произошел 24 февраля, в день начала специальной военной операции ВС РФ. Танкисты по неизвестным причинам не сумели идентифицировать колонную своих же военнослужащих и нанесли по ней сокрушительный удар. В результате 18 единиц техники было уничтожено, а 200 боевиков погибли на месте.

Из колонны, направлявшейся в Старобельск, уцелело не более 30 военнослужащих и 6-7 единиц техники.

Напомним, что сообщения о дружественном огне ВСУ встречаются до сих пор. Причиной подобных инцидентов является отсутствие координации между разными родами войск и подразделениями украинской армии, а также низкое качество связи.

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