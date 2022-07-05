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Офицер Вооруженных сил Украины, находящийся сейчас в госпитале из-за полученного осколочного ранения, рассказал в беседе с журналистами издания Politico о серьезных потерях в рядах украинской армии. Подробности передает “Московский Комсомолец”.

Офицер отметил, что моральный дух у украинских боевиков сильно падает. Они уже не готовы идти в бой. Он отметил, что еще три недели назад в его части было 60 солдат, а теперь осталось только 20. Главной проблемой ВСУ сейчас являются российские танки и артиллерия. У Украины нет ничего, чтобы можно было дать ответ огневой мощи России. А вооружения, которое поставляется с Запада, критически не хватает.

Украинский офицер отметил, что поражение и потеря Луганской области очень деморализует бойцов. Он заявил, что его рота находилась на Донбассе еще до 24 февраля, их ни разу не отвел на отдых. Передышка есть только у раненых.

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