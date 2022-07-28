Командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, оказавшийся в российском плену, пообщался с журналистами РИА Новости. Он рассказал о ситуации с западным вооружением в украинской армии.

По словам Савчука, основные проблемы связаны с гаубицами M777, полученными от Соединенных Штатов. Все расчеты этих орудий получили четкий приказ – выполнять их ремонт в случае повреждения прямо на месте. Однако далеко не все бойцы ВСУ имеют специальные навыки и знания для восстановления работоспособности отказавших гаубиц.

Для артиллеристов организовывали быстрое обучение по ремонту, однако этого недостаточно.

«Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», – отметил Савчук.

Он также заявил, что из-за сложностей с обслуживанием и ремонтом американских орудий, подразделения ВСУ просто оставляют их на позициях, если из-за попадания осколка либо снаряда гаубица выходит из строя.