читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, оказавшийся в российском плену, пообщался с журналистами РИА Новости. Он рассказал о ситуации с западным вооружением в украинской армии.

По словам Савчука, основные проблемы связаны с гаубицами M777, полученными от Соединенных Штатов. Все расчеты этих орудий получили четкий приказ – выполнять их ремонт в случае повреждения прямо на месте. Однако далеко не все бойцы ВСУ имеют специальные навыки и знания для восстановления работоспособности отказавших гаубиц.

Для артиллеристов организовывали быстрое обучение по ремонту, однако этого недостаточно.

«Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», – отметил Савчук.

Он также заявил, что из-за сложностей с обслуживанием и ремонтом американских орудий, подразделения ВСУ просто оставляют их на позициях, если из-за попадания осколка либо снаряда гаубица выходит из строя.

Вам может понравиться

В Мелитополь прибыла огромная колонна боевой техники

В Мелитополь, который находится под контролем ВС РФ, прибыла большая колонна военной техники. Портал Avia.Pro уточняет, что речь идет о бронетранспортерах, зенитно-ракетных комплексах, грузовиках с военными грузами. Все это, по

Группе “Руки вверх” запретили давать концерты в Эстонии

Недоумение вызвало у продюсеров российской поп-группы “Руки вверх” решение властей Эстонии запретить ей въезд в страну. Никаких туров по странам Прибалтики группа не планировала. Об этом сообщает РИА “Новости” со

El País: энергокризис может расколоть Евросоюз

Нехватка энергетических ресурсов, которая появилась в Европе после введения антироссийских санкций, может иметь не только экономические, но и политические последствия. Евросоюзу может грозить раскол из-за вопроса по сокращению потребления природного
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |