Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись, сделанную украинскими военными, неудачно запустившими беспилотник. Из-за этого дрон сбросил прикрепленную к нему гранату Ф-1 на собственные позиции.

Причиной инцидента стало неправильное крепление боезаряда к беспилотнику. В результате граната выскользнула из крепления и самопроизвольно перешла на боевой взвод, так как чека оказалась выдернутой.

Эксперты отмечают, что боевики ВСУ своевременно увидели падающую прямо на них гранату Ф-1 и начали разбегаться в стороны. Однако избежать потерь им вряд ли удалось. Использование данного боезаряда обеспечивает сплошное поражение, поэтому можно утверждать, что среди военнослужащих есть и тяжело раненые, и погибшие.