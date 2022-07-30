Жители Львовской области заметили на границе с Польшей американские РСЗО HIMARS. Причем комплексы вывозились с территории Украины, а не наоборот, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты поясняют, что причиной вывода РСЗО с Украины может быть необходимость в ремонте. Не исключено, что в результате артиллерийского или авиаудара ВС РФ комплекс был поврежден, что и вынудило украинскую армию отправить его в Польшу.

Также вероятен и вариант с необходимостью в плановом техническом обслуживании HIMARS. На Украине нет квалифицированных специалистов, способных проводить все требуемые сервисные процедуры, а непрофессионалам США вряд ли доверят работу со столь дорогостоящей техникой. Однако сообщается, что в этом случае польскую границу пересекли бы все задействованные на Украине РСЗО. Но по словам очевидцев HIMARS был только один.