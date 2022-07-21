Сразу несколько радиостанций Украины сообщили о тяжелой болезни президента Владимира Зеленского, который якобы оказался в реанимации. Офис главы государства уже успел обвинить во всем «русских хакеров», которые якобы взломали радиостанции, чтобы запустить фейковую новость и тем самым спровоцировать панику в стране.

То же самое заявил и сам Зеленский, который записал видеообращение из ОПУ и рассказал о своем крепком здоровье.

Не исключено, что взлом радиостанций действительно имел место, так как информацию об этом подтвердили и российские телеграм-каналы. Ранее на сайте Государственного архива появлялось фейковое видео с якобы Зеленским, который подписывает капитуляцию и призывает украинскую армию прекратить сопротивление.

На этот раз радиостанции «уложили» президента в реанимацию, сообщив, что его пост временно занимает спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.