Словакия намерена отправить на Украину 12 истребителей МиГ-29, доставшиеся ей в наследство от СССР. Произойдет это сразу после поставки стране американских F-16 вместо советских самолетов, передает портал Avia.Pro.

Однако дело даже не в этом, а в оснащении истребителей МиГ-29 новыми американскими ракетами. Эти самолеты получат боезаряды AGM-84, предназначенные для уничтожения морских целей. При этом они достаточно успешно могут применяться и для ударов по наземным объектам.

Опасность AGM-84 заключается в сложности перехвата таких ракет. Они летят на цель на небольшой высоте, из-за чего не обнаруживаются даже самыми современными средствами ПВО. Дальность ракет составляет 270 километров, что можно было бы назвать серьезной угрозой для РФ, если бы ее системы противовоздушной обороны не могли сбивать сами истребители МиГ-29. Поэтому к передаче подобного вооружения следует отнестись серьезно, но паниковать из-за него точно не стоит.