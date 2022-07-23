Киев использовал американские РСЗО HIMARS для удара и по второму мосту в Харьковской области. На этот раз пострадало сооружение на реке Ингулец в населенном пункте Дарьевка, сообщил портал Avia.Pro.

Подобные обстрелы являются попыткой отрезать находящиеся в Херсоне ВС РФ от снабжения, а также заблокировать переброску дополнительных сил российской армии. Ранее Киев бил по Антоновскому мосту через Днепр, который получил серьезные повреждения.

Сооружение в Дарьевке близ Новой Каховки – это альтернатива Антоновскому мосту. Его повреждение либо разрушение может создать ВС РФ временные трудности, так как из-за особенностей Ингульца навести через реку понтонные переправы будет сложно.

Удар по мосту был нанесен около 5 часов утра 23 июля. При этом движение по нему продолжается до сих пор, что говорит об отсутствии серьезных повреждений.