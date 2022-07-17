Украинские средства ПВО «взбунтовались» против своих владельцев и наносят удары по подразделениям ВСУ, рассказал портал Avia.Pro. Очередной такой эпизод произошел после ракетного удара ВС РФ по одному из городов.

На перехват крылатого боезаряда вылетели сразу две зенитных ракеты ЗРК «Бук». Однако обе ударили по своим же позициям, что хорошо видно по инверсионному следу на опубликованном порталом видео.

Эксперты напоминают, что эпизоды с обстрелами своих позиций украинскими зенитно-ракетными комплексами «Бук» ранее наблюдались неподалеку от Днепропетровска, а также на Донбассе. Не исключено, что причина кроется в воздействии на ЗРК мощных средств радиоэлектронной борьбы. Впрочем, Киев использует устаревшие морально и физически системы ПВО, которые вполне могут давать сбой и без всякого вмешательства извне.

В Николаеве такая ситуация тоже скорее всего возникала, так как городские власти заявляют, что ВС РФ обстреливает город ракетами комплексов С-300. Такие высказывания не имеют ничего общего с реальностью, так как боезаряды данных ЗРК могут применяться только для ударов по воздушным целям.