Хваленые разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2, которые после Нагорного Карабаха превратились чуть ли не в легенду, на Украине продемонстрировали крайне низкую эффективность. Портал Avia.Pro со ссылкой на турецкое издание OrixSpioenkop отмечает, что ВСУ потеряли больше этих БПЛА, чем поразили целей с их помощью.

Источники приводят статистику, подтверждающую их заявление. Всего с начала специальной военной операции на Украине «Байрактары» ВСУ сумели поразить около 50 целей, многие из которых получили лишь незначительные повреждения. При этом российские ВС уничтожили 82 беспилотника. Такой результат явно указывает на низкую эффективность турецких БПЛА.

Отмечается, что бойцы российской ПВО в шутку называют процесс уничтожения «Байрактаров» задачей «начального уровня», так как ничего сложного в обнаружении и ликвидации медленного и хорошо заметного дрона нет. Немалую часть БПЛА бойцам ВС РФ удалось уничтожить уже в первые пару дней спецоперации в результате ударов по военной инфраструктуре ВСУ.