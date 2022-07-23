Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись первого боевого применения ВС Украины британских реактивных систем залпового огня MLRS. Отмечается, что Киев получил три таких комплекса от Лондона.

РСЗО выпустила полный боекомплект, состоящий из 12 ракет. По каким именно целям были применены британские системы, пока неизвестно. Эксперты отмечают серьезную опасность данных комплексов, так как каждый из них способен нанести вдвое больший ущерб, чем реактивные системы залпового огня HIMARS, переданные Киеву Соединенными Штатами.

M270 представляет собой модификацию M142. Главные особенности этих РСЗО – гусеничное шасси, позволяющее перемещаться по пересеченной местности и в труднопроходимых районах, а также боекомплект, состоящий из 12 ракет. Всего ВСУ должны получить 9 таких систем. Помимо трех британских, по три РСЗО вскоре отправят на Украину Норвегия и Германия.