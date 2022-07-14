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Минувшей ночью террористы ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Портал Avia.Pro рассказал, что для этой цели использовались фосфорные боеприпасы, находящиеся под запретом во всем мире.

Эксперты отмечают, что подобные боезаряды не использовались на Донбассе с 2014 года. Не исключено, что Киев решил изменить тактику в атаках на Донецк.

Какое именно вооружение применялось для пуска фосфорных боеприпасов, точно не установлено. Однако эксперты предполагают, что это были советские реактивные системы залпового огня, снаряженные запрещенными в мире боезарядами.

В настоящий момент известно, что особого ущерба городу обстрел не принес. Однако данная атака могла быть пробной. Если Киев будет действовать по своему обычному принципу и захочет полностью уничтожить Донецк перед скорым отходом с территории Донбасса, он может нанести массированные удары с применением фосфорных боеприпасов, которые будут представлять серьезную опасность для местных жителей.

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