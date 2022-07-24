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По Северском подразделения группировки ВС РФ «Отважные» задействовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», которые позволили пробить оборону ВСУ, сообщает РИА Новости.

Журналисты опубликовали видеозапись боевого применения ТОС-1А, а также напомнили, что эти боевые системы позволяют уничтожать силы противника, скрывающиеся в хорошо укрепленных опорных пунктах.

После удара по позициям врага снаряд распыляет воспламеняющую смесь, после чего детонирует. Это дает возможность создать избыточное давление, а также поднять температуру воздуха до 3 000 градусов. Ни единого шанса на выживание в таких условиях не остается, поэтому подразделения противника пытаются удрать с поля боя еще до атаки с применением «Солнцепека».

Одна установка на платформе танка Т-72 за один раз может выпустить 24 термобарических снаряда и накрыть территорию площадью в 40 тыс. квадратных метров.

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