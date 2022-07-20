Минобороны РФ показало видеозапись удара по мосту через Днестровский лиман в Одесской области «глазами ракеты». Боезаряд Х-59М2, выпущенный истребителем-бомбардировщиком Су-34, снял эти кадры с помощью телевизионной головки самонаведения.

На записи видно, как ракета стремительно приближается к одной из опор моста. Эксперты отметили, что штурман правильно выбрал цель. Полотно сооружения одна ракета вряд ли смогла бы разрушить, а вот перебитый трос подъемной башни гарантировал, что груз рухнет вниз и наглухо перекроет проход в Черное море для украинских кораблей.

Кроме того, из строя были выведены железнодорожные пути, по которым западное вооружение доставлялось на Украину из Румынии. Из-за частичного разрушения моста Киев полностью перекрыл движение по нему, фактически отрезав Затоку и другие населенные пункты украинского юга от Одессы.