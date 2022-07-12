Любители компьютерных игр имеют более развитый навык принятия решений по сравнению с людьми, которые видеоиграми не интересуются. У геймеров активность мозг повышена. К таким выводам пришли учёные из США. Результаты их исследования публикует журнал Neuroimage: Reports.

Во время эксперимента испытуемых, около 30-ти из которых активно играли в видеоигры, а около 20-ти – нет, помещали в аппарат МРТ с зеркалом. На зеркале при этом отображался экран с движущимися точками. Добровольцев просили указывать направление движения точек в правую или левую стороны, нажимая соответствующие кнопки.

С заданием быстро и более точно справлялись именно геймеры. При этом по данным томографии, у любителей компьютерных игр фиксировалась повышенная активность в отдельных частях головного мозга. На основе этого учёные и сделали вывод о том, что навык принятия решений у любителей компьютерных игр развит сильнее. Кроме этого, исследователи полагают, что эффективность обучения этому навыку можно повысить, как раз опираясь на видеоигры, а точнее – на визуальное восприятие.