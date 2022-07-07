Биологи уверены, что со временем у людей можно будет восстанавливать конечности: пальцы, руки и ноги. Но на изучение технологии, как это сделать, уйдёт время. Сама технология будет основываться на факторах, которые позволяют организму проводить регенерацию. Важный из них открыли учёные из США, сообщает издание Science Direct.

Исследователи выяснили, что для регенерации конечностей важна, прежде всего, механическая нагрузка на них. Ранее считалось, что нужны лишь нервы в поражённой области, а также обеспечение факторов роста. Однако недавние эксперименты на лабораторных мышах показали, что только при наличии нервов регенерация не происходит. К такому выводу исследователи пришли, когда подвешивали у животных повреждённые конечности, лишая их нагрузки.

Но как только животному разрешали двигать конечностью, регенерация повреждённых тканей восстанавливалась.

Пока эксперты затрудняются сказать, какие именно механизмы в клетках запускают процесс регенерации конечностей при механических нагрузках. А главное – справедливы ли выводы учёных для людей. Это ещё предстоит выяснить. Но учёные уже заявляют, что если выводы справедливы, то со временем можно будет восстанавливать конечности и у людей.