Стучать по дереву и при этом не получать повреждения головы дятлам позволяют не амортизирующие элементы в строении черепа, которые поглощают часть энергии от ударов, а особое строение головы. Это выяснили биологи из Нидерландов – сообщает издание N+1.

Ранее считалось, что дятлы не получают сотрясений при стуке о дерево благодаря губчатым костям черепа и мышцам, которые гасили энергию от ударов. Однако новые исследования показали, что если бы дело обстояло так, то эффективность долбёжки деревьев у птиц была бы снижена.

Учёные сняли дятлов, которые стучали по дереву, с помощью видеокамер, которые отличаются высокой скоростью записи. Затем, замедлив съёмку, отследили перемещение отдельных точек на головах птиц – подобная технология схожа с той, что применяется для захвата движения актёров для видеоигр. Оказалось, что клюв и голова дятла испытывают одни и те же нагрузки. Для чистоты эксперимента, учёные провели исследования нескольких видов дятлов, и во всех случаях были получены одни и те же результаты.

Сильные удары по дереву головой должны в теории приводить к травмам птиц. Однако в отношении дятлов это не работает. Сотрясения мозга эти птицы избегают из-за особого строения головы – при ударах в ней образуется крайне малое давление.