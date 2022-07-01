Новое исследование ученых-микробиологов КНР выявило в замороженных образцах ледников Тибета около 1000 жизнеспособных видов бактерий и вирусов – потенциально инфекционных патогенов. Об этом сообщает Forbes. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В прошлом году ученые объявили об обнаружении 33 вирусов в образцах снега и льда, собранных с ледников. Теперь другое исследование, проведенное Институтом микробиологии Академии наук КНР, обнаружило около 1000 реликтовых видов бактерий в аналогичных образцах. Большинство этих микроорганизмов сохранились с древнейших времен, потому что были заморожены, и они не похожи ни на какие другие микроорганизмы, каталогизированные на сегодняшний день.

Исследователи проанализировали снежинки, взятые с тибетских ледников. Ледяные ядра состоят из слоев льда, которые накапливаются из года в год, задерживая все, что находилось в окружающей среде на момент затвердевания каждого слоя, включая микробы и вирусы. «Эти ледники формировались постепенно, и вместе с пылью и газами в этом льду также накапливалось множество вирусов», – сказал микробиолог Си-Пин Чжун, ведущий автор данного исследования.

Благодаря усовершенствованным методам обнаружения и извлечения генетического материала из замороженных образцов, группа китайских исследователей в настоящее время идентифицировала 968 уникальных видов бактерий в 21 образце, извлеченном из тибетских ледников. Итоги открытия опубликованы в научном журнале Nature Biotechnology.

Изучение жизнеспособных микроорганизмов, обнаруженных в ледниках, – относительно новая отрасль науки. В 2015 году исследование в этой сфере выявило, что тип вируса Mollyvirus sibericum возрастом около 30 000 лет все еще может заражать современную амебу. Исследователи также обнаружили все еще неповрежденные вирусы оспы и испанского гриппа в образцах замороженных тканей 100-летней давности.

В 2020 году в предварительном исследовании были описаны древние вирусы, обнаруженные в образцах тающего ледника в Тибете.

Поскольку сейчас ледники во всем мире тают с угрожающей скоростью, выпущенные микробы могут перемещаться с талой водой в реки и ручьи и достигать населенных пунктов, заражая растения, животных и людей. Ледники Тибета питают множество рек, ведущих в густонаселенные районы Китая и Индии.

Поскольку некоторые бактерии и вирусы очень старые (многим из них более 15 000 лет), у современных организмов может отсутствовать иммунитет к этим микроорганизмам. В худшем случае талая вода с ледников и ледяных шапок может привести к выбросу потенциально инфекционных патогенов в окружающую среду.

Вспышка сибирской язвы в Сибири, зарегистрированная пять лет назад, как полагают, была результатом возбудителя, сохранившегося в тушах северных оленей. Замерзшие в течение десятилетий тела оттаяли от земли во время необычайной жары, выпустив все еще заразные споры сибирской язвы.