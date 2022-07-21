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Необычное открытие сделали сотрудники Лихайского университета (США) во время рядовых работ по картографированию тихоокеанского дна. Они нашли самое большое и горячее геотермальное поле во всей зоне Восточно-Тихоокеанского поднятия.

Так называемые “чёрные курильщики” этого поля – то есть горячие источники наподобие наземных гейзеров – извергают воду, обогащённую минералами температурой до 400 градусов Цельсия. Сами они залегают на глубине примерно 2,5 километра на площади, которая примерно равна футбольному полю.

Случайно открытый район находится в 300 километрах от побережья Мексики. Учёные рассказали, что быил крайне удивлены находке. Но больше всего их поразили результаты. Сравнивая данные этого поля с другими похожими в той же части Тихого океана они пришли к выводам, что найденное ими поле самое большое и самое горячее.

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