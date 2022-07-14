Новое медицинское исследование в США свидетельствует о том, что чернослив не только полезен для микробиоты кишечника, но и успешно помогает восстановить здоровье костей. Об этом сообщает портал News Medical. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В ряде предыдущих исследований научной группы под руководством Бренды Смит, профессора Медицинской школы Университета штата Индиана, было обнаружено, что чернослив стимулирует благоприятные изменения микробиоты кишечника и, помимо этого, успешно влияет на здоровье костей. Эти эффекты в значительной степени объясняются их полифенольными соединениями, однако точные механизмы и вклад других важных питательных веществ, таких как углеводы, вплоть до настоящего времени оставались невыясненными.

В новом исследовании Смит и ее коллеги выделили из чернослива полифенольные соединения (PP), а также углеводы (CHO) и скармливали их двум отдельным группам самок мышей с дефицитом эстрогена и со значительной потерей костной массы в течение 5 и 10 недель. Для сравнения и контроля, трем дополнительным группам мышей была назначена диета, содержащая цельный чернослив, сырой экстракт плодов с компонентами PP и CHO, либо диета, не содержащая этих компонентов. Все варианты рационов были сопоставимыми по макронутриентам.

По сравнению с мышами, которые вообще не употребляли чернослив или его компоненты, у тех, кто потреблял изолированный CHO, изолированный PP, сырой экстракт чернослива или цельные плоды, наблюдались процессы восстановления ранее утраченной кости. У этих мышей также наблюдалось значительное увеличение выработки короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в кишечнике, а также благоприятные изменения в кишечной микробиоте.

В частности, исследователи наблюдали увеличение содержания н-бутирата и пропионата SCFAs, которые считаются наиболее эффективными в предотвращении потери костной массы за счет подавления биомаркеров, связанных с разрушением костей.

Эти наблюдения в целом показывают, что чернослив и его компоненты способны воздействовать на кишечник таким образом, что это способствует улучшению усвоения минералов, процессам иммунной системы и целостности кишечного барьера. В конечном итоге это положительно влияет на гормоны, метаболиты и иммунные клетки, которые играют ключевую роль в обеспечении здоровья и регенерации костной ткани.

Исследователи уточнили, что CHO независимо продемонстрировал способность восстанавливать кость в начале исследования, в то время как влияние PP на кость стало очевидным и более важным позже. «Хотя мы думаем, что оба этих компонента обладают пребиотической активностью, но действуют они по разным механизмам», – пояснила Смит.

Она также подчеркнула, что результаты исследования дают веские основания для употребления цельного чернослива, «потому что вы получаете некоторую пользу от углеводов в краткосрочной перспективе и долгосрочную пользу от полифенолов».

Это исследование в США стало одним из нескольких недавних или текущих научных проектов, в которых дополнительно изучается польза чернослива и его конкретных компонентов при различных состояниях здоровья. В ближайшем будущем ожидается появление итогов исследований, посвященных изучению взаимосвязи между потреблением чернослива и воспалением у женщин в постменопаузе, остеопорозом, вызванным глюкокортикоидами (у мышей), и подавлением рака толстой кишки (у крыс).