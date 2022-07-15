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Животные способны учиться на ошибках своих сородичей и перенимать опыт, наблюдая за их действиями. Во всяком случае, об этом свидетельствуют эксперименты с крысами. Соответствующее исследование провели норвежские учёные. Его результаты опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Учёные, изучая поведение крыс, провели относительно простой эксперимент. Двух животных поместили в клетки: внутреннюю и внешнюю. Затем в каждую из них пустили по одному грызуну. Во внешней клетке была спрятана еда, и чтобы до неё добраться, крысе приходилось изучать территорию. В это же время за сородичем наблюдала крыса во внутренней клетке.

Как только первая крыса находила лакомство, её убирали, а из внутренней клетки во внешнюю выпускали следившую за действиями сородича крысу. Та находила еду гораздо быстрее. По мнению учёных, это говорит о том, что животные способны получать опыт, не участвуя в чём-то, а просто наблюдая за действиями собратьев.

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