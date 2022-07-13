читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые канадского Университета Британской Колумбии считают, что риски появления первых человеческих жертв из-за столкновения с космическим мусором, стремительно растут с каждым годом. Они поясняют, что в космос запускается все больше спутников и ракет.

Обломки этих космических аппаратов в подавляющем своем большинстве падают в океан. Однако их становится все больше, поэтому растет вероятность, что когда-то части спутника или корабля рухнут на один из населенных пунктов планеты, что приведет к гибели людей. Ученые высчитали, что сейчас она составляет уже 10 процентов.

Также эксперты назвали государства, в которых вероятность падения космических тел на населенные пункты является самой высокой. К ним относятся Мексика, Нигерия и Индонезия. Именно рядом с этими странами в океан чаще всего падают обломки искусственных спутников и не сгоревшие в атмосфере компоненты ракет.

Вам может понравиться

Рогов предупредил ВСУ о справедливой мести за удары по Запорожской и Херсонской областям

ВС РФ не должны оставлять безнаказанными украинские обстрелы Новой Каховки и атаку на Энергодар, заявил представитель главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что возмездия за эти удары

Турпоток в страны Балтии из Европы заметно сократился

Сложная геополитическая обстановка изменила туристические предпочтения не только россиян, но и европейцев. Так, жители Германии начали массово отказываться от туров в Прибалтику. Как пишет издание Delfi, людей пугает вероятность, что

Telegraph: Британия на грани дефицита молока

Производство молока в Великобритании уже снизилось в текущем году на 3%. В случае, если этот показатель достигнет уровня в 5%, можно говорить о дефиците молочной продукции. Об этом пишет газета
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |