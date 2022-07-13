Ученые канадского Университета Британской Колумбии считают, что риски появления первых человеческих жертв из-за столкновения с космическим мусором, стремительно растут с каждым годом. Они поясняют, что в космос запускается все больше спутников и ракет.

Обломки этих космических аппаратов в подавляющем своем большинстве падают в океан. Однако их становится все больше, поэтому растет вероятность, что когда-то части спутника или корабля рухнут на один из населенных пунктов планеты, что приведет к гибели людей. Ученые высчитали, что сейчас она составляет уже 10 процентов.

Также эксперты назвали государства, в которых вероятность падения космических тел на населенные пункты является самой высокой. К ним относятся Мексика, Нигерия и Индонезия. Именно рядом с этими странами в океан чаще всего падают обломки искусственных спутников и не сгоревшие в атмосфере компоненты ракет.