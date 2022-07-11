Такое явление как “электронные вихри” было названо в теории очень давно. Но только сейчас ученые их Института науки Вейцмана и Массачусетского технологического института смогли представить доказательства существования этого явления.

Физики смогли наблюдать образование электронных вихрей, что характерно для жидкостей. Такое открытие может лечь в основу разработки нового поколения маломощной электроники.

В процессе своей работы эксперты провели исследование проводников из теллурида вольфрама. Они проявляют свойства вейлевских полуметаллов, то есть трехмерных аналогов графена.

Рассеивание электронов формируется на крупномасштабных шероховатостях поверхности проводника. Они возникают под небольшими углами, при этом не меняются своей энергии. В процессе проявляется эффективная вязкость, именно поэтому ток начинает передвигаться как электронная жидкость.